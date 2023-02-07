Sakarya Valiliği, il genelinde bu gece itibari ile etkili olması ve yarında devam etmesi beklenen kuvvetli kar yağışı sebebi ile uyarıda bulundu.

Sakarya Valiliği, il genelinde bu gece itibari ile etkili olması ve yarında devam etmesi beklenen kuvvetli kar yağışı sebebi ile uyarıda bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce paylaşılan veriler neticesinde Sakarya Valiliği, bu geceden itibaren beklenen kuvvetli kar yağışı konusunda uyarıda bulundu. Valiliğin sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda; ‘ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, kuvvetli rüzgarla birlikte tipi’ gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğine dikkat çekildi. Paylaşımda, “Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan verilere göre; ilimizde bu gece ve yarın aralıklı ve yerel kuvvetli kar sağanakları beklendiğinden, meydana gelebilecek; ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, kuvvetli rüzgarla birlikte tipi’ gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.