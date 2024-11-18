SASKİ, şehir genelinde su kayıplarını azaltmak ve abonelerin içme suyu ihtiyaçlarını kesintisiz karşılamak amacıyla kapsamlı bir altyapı projesine başlıyor.Erenler’in 4 mahallesini kapsayan 25 milyonluk projede 10 bin metrelik yeni içme suyu hattı inşa edilecek.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Erenler’inKayalarreşitbey, Kayalarmemduhiye, Yazılı ve Ekinli Mahallelerini kapsayan 25 milyonluk proje kapsamında 10 bin metrelik yeni içme suyu hattı inşa edecek.

İhale aşaması tamamlanan 25 milyon liralık projede yer tesliminin ardından saha çalışmaları başlıyor. Yeni içme suyu hattı sayesinde abonelere, kaliteli ve kesintisiz içme suyu hizmetisağlanmış olacak.

Eski hatlar yerini güçlü altyapıya bırakıyor

25 milyonluk proje kapsamında, Erenler ilçesinin 4 mahallesindeki mevcut eski hatlar tamamen kaldırılarak güçlü altyapı sistemi inşa edilecek. Böylece eski hatlardan dolayı meydana gelensu kayıpları minimum seviyelere indirilerekbölgedeki altyapının geleceği uzun yıllar garanti altına alınacak.

“Öz kaynaklarımızla yatırım yapıyoruz”

Kurum tarafından yapılan açıklamadayatırımın öz kaynaklardan karşılandığı belirtilerek,“Uzun yıllar abonelerimize hizmet veren eski hatlardan kaynaklısu kayıplarına son vermek için projemizi oluşturduk.Tamamıyla kendi öz kaynaklarımızla hayata geçireceğimiz 25 milyon liralık projemizin ihale aşamasını tamamladık. Yer tesliminin ardındanKayalarreşitbey, Kayalarmemduhiye, Yazılı ve Ekinli Mahallelerimize 10 bin metrelik modern ve güçlü bir altyapı kazandıracağız” ifadelerine yer verildi.