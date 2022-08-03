Sakarya’da SUBÜ’nün koordinesinde olan Büyükşehir Belediyesi’nin desteklediği Avrupa Birliği enerji projesinde dünyanın sayılı şehirlerine Sakarya’da eklendi. Avusturya Viyana, İsveç Götebork gibi şehirlerden sonra Camili bölgesinde işletme, mesken, okul, hastane gibi noktalar ‘enerji haritası’ ve ‘enerji kimlik belgelerinin’ oluşturulması ve farklı uygulamalar için izlenecek.SAKARYA (İGFA) - Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından koordine edilen ve Avrupa Birliği tarafından (AB) desteklenen “Dijital İkiz Enerji Modelleri ile Pozitif Enerji Bölgeleri İçin Kalite Güvence Desteği” projesinin Sakarya ayağında Büyükşehir Belediyesi de önemli bir rol üstlendi.

Projede bölgeyi ilgilendiren çalışmanın görüşmesi Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’nde (SUBÜ) gerçekleştirildi.

Toplantıda Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi ve farklı birimlerden bürokratlar ile şehirdeki önemli kurumların yöneticileri yer aldı. Projenin ilk adımıbu programda atıldı. Paydaşların sunumlarını yaptığı görüşmede Büyükşehir bürokratları da görüşlerini bildirdi ve yol haritasının çıkarılma aşamasına destek oldu.

Pilot bölge olarak seçilen Sakarya 15 Temmuz Camili Mahallesi’nde çalışmalar başlayacak. Ayrıca Avrupa Birliği koordinesindeki proje, 2030 yılına kadar pilot olarak belirlenecek toplam 100 şehri kapsayacak. 36 ay sürecek olan proje konsorsiyumunda Avusturya'nın Viyana ve İsveç'in Göteborg şehirleri ile Sakarya'nın Camili bölgesinde enerji üretimi noktasında çalışma yürütülecek. Dijital ikiz modeli oluşturularak buradaki mesken, ticarethane, okul ve hastane gibi yerlerin elektrik, doğal gaz ve su tüketim değerleri uzaktan ölçme ve izleme ekipmanlarıylabelirlenecek ve ‘enerji haritası’ çıkarılacak. Pilot bölgelerin çevreyi ne kadar kirlettiği, aynı zamanda yenilenebilir enerji ve verimlilik açısından bölgede ne oranda çalışmalar olduğu, harcadığı enerji ve su, şehrin enerji dengesi ve kendi kendine yeterliliği bu model üzerinde izlenebilecek.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi İklim değişikliği ve Sıfır Atık Daire Başkanlığı’nın yaptığı sunumda, Büyükşehir Belediyesi’nin temel görevlerine vurgu yaparak, “Şehrimizde gerçekleştirilecek olan böylesine özel bir projenin sorumluluğunu en güzel bir şekilde yerine getirmeyi hedefliyoruz. Projede pilot bölge olarak seçilen Camili’de bina envanterlerinin hazırlanması, binaların enerji kimlik belgelerinin belirlenmesi, atık yönetimi, kamu ulaşım, akıllı duraklar, yaşam alanları, bisiklet yolları, vatandaşlarla etkileşim ve enerji izleme portalının kurulması gibi çok yönlü olarak çalışmalarımızı sürmeyi planlıyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak ilgili tüm birimlerimizle projenin reel ve sürdürülebilir olması noktasında tüm gayretimizi ortaya koyacağız” denildi.