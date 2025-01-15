SASKİ,15 Temmuz Camili Mahallesi’ne içme suyu temin eden hatta meydana gelen arıza için gece boyunca sahadaydı.Sabahın ilk ışıklarına kadar çalışan ekipler hattın onarımını 05.00’da tamamlayarak bölgeye kısa sürede su temin etti.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), 7/24 esasıyla çalışarak altyapı hatlarında meydana gelen olumsuzluklara anında müdahale ediyor. Dış etkenler ve basınç gibi faktörlerden kaynaklanan arızaların abonelerin hayatına minimum düzeyde etki etmesi için anlık kesintiler hızla çözüme kavuşturuluyor.

Arızalara anında müdahale

Dün gece saatlerinde 15 Temmuz Camili Mahallesi’ndeki abonelere su ileten hatta meydana gelen arızanın ardından hızla harekete geçen ekipler sabahın ilk saatlerine kadar yoğun bir çalışma yürüttü. Teknik ekiplerin özverili çalışmalarıyla arıza kısa sürede onarıldı ve bölgeye yeniden su verildi.

“Gece boyunca çalıştık ve arızayı giderdik”

SASKİ Genel Müdürü Yiğit Turan, gece boyunca devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Turan, yaptığı açıklamada “15 Temmuz Camili Mahallesi’ndeki içme suyu hattında meydana gelen arızaya ekiplerimiz hızlı bir şekilde müdahale etti. Bölge sakinlerinin mağduriyet yaşamaması için gece boyunca çalıştık ve arızayı giderdik. Altyapı hatlarımızıperiyodik olarak kontrol ediyoruz.Bu tür arıza veya kaçak durumunda hızlı müdahale için ekiplerimiz 7/24 nöbette” ifadelerini kullandı.