Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübünün taekwondo sporcusu İnci Tarakçı, Uluslararası 12. Büyükler Türkiye Açık Taekwondo Şampiyonası’nda mindere çıkacak. 9 ve 14 Şubat tarihleri arasında Antalya’da gerçekleştirilecek şampiyonada Tarakçı, ay yıldızlı forma altında mücadele edecek.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü taekwondo sporcusu İnci Tarakçı, 9 ve 14 Şubat tarihleri arasında Antalya’da gerçekleştirilecek Uluslararası 12. Büyükler Türkiye Açık Taekwondo Şampiyonası’nda mindere çıkacak. Ay yıldızlı forma altında zorlu rakiplerine karşı mücadele edecek olan başarılı sporcu, 46 kilogramda mindere çıkacak. Şampiyonada uluslararası arenadan yüzlerce sporcu ter dökecek. Şampiyonluk hedefiyle mücadele edecek olan Sakaryalı sporcu, alacağı başarıyla hem ülkesini hem de şehrini gururlandırmak istiyor. Büyükşehir, genç sporcuyla ilgili yapılan paylaşımda, "Sporcumuz İnci Tarakçı’ya başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.