Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin yaraları sarmak için başlattığı kampanyaya saatler içinde binlerce kişi ulaştı. SASKİ Teknik Birimler Deposu’nda toplanan yardımların bir bölümünü Başkan Yüce ve vatandaşlar deprem bölgesine birlikte uğurladı. Yüce, “Bu acıyı en iyi hissedenler bizleriz. Biz yaşadık, çok kayıplar verdik. O yüzden yardım için ilk biz koşuyoruz. Acımız büyük, rabbim sabırlar versin” dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin yaraları sarmak için başlattığı kampanyaya saatler içinde binlerce kişi ulaştı. SASKİ Teknik Birimler Deposu’nda toplanan yardımların bir bölümünü Başkan Yüce ve vatandaşlar deprem bölgesine birlikte uğurladı. Yüce, “Bu acıyı en iyi hissedenler bizleriz. Biz yaşadık, çok kayıplar verdik. O yüzden yardım için ilk biz koşuyoruz. Acımız büyük, rabbim sabırlar versin” dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, deprem felaketinin meydana geldiği saatlerde Başkan Yüce’nin talimatıyla süratle bir yardım kampanyası başlattı. Şehirdeki tüm kurumlar, STK’lar ve özel kuruluşlarla kontak haline geçen Büyükşehir, kentin merkezinde bir yardım noktası oluşturdu. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda yardım irtibat bürosu kuruldu ve yardımlar Aziz Duran Parkı arkasında Donatım Geçidi’nin yanında bulunan SASKİ Teknik Birimler Spor Salonu’nda toplanmaya başladı. Günün erken saatlerinde Kahramanmaraş merkezli depremde yıkımın yaşandığı 10 farklı şehirdeki ihtiyaçlar belirlendi ve kampanya daha ilk saatlerinde binlerce kişiye ulaştı. Toplanan yardımların bir kısmı bugün Başkan Ekrem Yüce’nin de yardım çalışmalarını incelediği sırada deprem bölgesine uğurlandı.

Konu yardımlaşma ve dayanışma olduğunda Sakarya’nın hep öncü olduğunu ifade eden Yüce, “Yardımlaşmasıyla, dayanışmasıyla çok önemli bir örnek olan Sakarya’mızla gurur duyuyoruz. Konu birlik olmak olunca bu şehir hep bir arada, kenetlenmiş durumda. Bugün de böyle oldu sabahın erken saatlerinde başlattığımız yardım kampanyamız için aksiyon aldık ve yardımları büyük bir hızla toplamaya başladık” diye konuştu.

“Biz bu acıyı yaşayanlarız”

Başkan Yüce, bu acıyı 1999 felaketini yaşayan Sakaryalıların çok iyi anladığını ve hissettiğini belirten, “Vatandaşlarımız ilk andan itibaren yoğun bir yardımda bulundu Allah razı olsun. Biz 1999’da bu acının benzerini yaşayanlar olarak şuanda oradaki depremzedeleri çok iyi anlarız. Biz kardeşlerimizin ne hissettiğini çok iyi biliyoruz. O yüzden yardım için ilk biz koşuyoruz. Bölgeye hızla ulaştıracağımız yardımlar için tüm Sakarya halkına teşekkür ediyorum. Acımız büyük, rabbim sabırlar versin” şeklinde konuştu.

Büyükşehir Belediyesi’nin yardım kampanyasıyla ilgili paylaştığı bilgiler şöyle: “Kuru gıda, uyku tulumu, cep ısıtıcısı, polar, battaniye, eldiven, kışlık bot, içlik (çocuklar ve bebekler için) hijyen ürünleri, çocuk bezi, çadır ve çadır sobası, powerbank, su gibi ürünlerin kullanılmamış olanlarını belirlediğimiz noktada bölgeye ulaştırılmak üzere topluyoruz. Tüm hemşerilerimizi bölgede depremden etkilenen vatandaşlarımızla dayanışmaya davet ediyoruz. Adres: Kent Park arkası, Donatım 1’inci Geçit ve Bölge İdare Mahkemesi arasındaki Kent Park Camii’nin çaprazı (SASKİ Teknik Birimler Kampüsü - Eski İtfaiye Binası Bahçesi)”