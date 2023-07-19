Sakarya Büyükşehir Belediyesi ev ve süs hayvanlarının üretim, satış, barındırma konularında sertifikalı eğitim programı düzenledi. Şehir içi ve şehir dışından gelen 22 katılımcıya 6 saat süren eğitimler sonunda sertifikaları verildi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ev ve süs hayvanlarının üretim, satış, barındırma konularında sertifikalı eğitim programı düzenledi. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından Ofis Sanat Merkezi’nde düzenlenen eğitime şehir içi ve şehir dışından toplam 22 katılımcı katıldı. Uzman ekipler tarafından sunulan eğitimler 6 saat sürerken katılımcılara iş yeri kurma ve açmanın yanı sıra hayvan ekolojisi, hayvan davranışları ile hayvan bakımı ve beslenme gibi farklı başlıklarda paylaşımlar yapıldı. Eğitimlere katılan katılımcılar sertifikalarıyla evcil hayvan bakım ve ihtiyaç işletmesi ve benzeri iş yeri açabilmek için gerekli olan ruhsatı alabilecek.