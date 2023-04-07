Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin karate sporcusu Fatih Şen, Bosna Hersek’te düzenlenecek olan ve dünyanın en iyi 10 karate sporcusunun katılacağı Grand Prix Sarajevo (Top Ten) turnuvasına davet edildi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü karate sporcusu Fatih Şen, önemli bir başarıya daha imza attı. Şen, uluslararası alanda önemli bir yere sahip olan ve dünyanın en iyi 10 sporcunun katıldığı Grand Prix Sarajevo (Top Ten) turnuvasına davet aldı. Sporseverlerin yoğun ilgi göstermesi beklenen turnuva, 19 Mayıs tarihinde start alacak ve Bosna Hersek’in başkenti Saraybosna’da gerçekleştirilecek. Turnuva hakkında açıklama yapan Şen, "Böylesine özel bir turnuvada yer almak benim açımdan oldukça gurur verici. İnşallah orada göstereceğim performansla hem kulübümüzü hem de şehrimizi en iyi şekilde temsil edeceğime inanıyorum” dedi.