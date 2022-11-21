Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü güreş takımı, 2022-2023 Süper Lig Grekoromen Güreş Müsabakalarında sergilediği performansla, 14 kulüp arasından beşinci sıraya yerleşti.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü güreş takımı, 2022-2023 Süper Lig Grekoromen Güreş Müsabakalarında sergilediği performansla, 14 kulüp arasından beşinci sıraya yerleşti.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü güreş sporcuları, 17 Kasım’da başlayan 2022-2023 Süper Lig Grekoromen Güreş Müsabakalarında önemli bir başarı elde etti. Ankara’da gerçekleşen müsabakalara 14 kulüpten 150 sporcu katılırken, Büyükşehir Belediyesi Güreş Takımı gösterdiği performansla 14 kulüp arasından beşinci sırada yer aldı. Türkiye’nin en önemli güreş takımlarının kıyasıya mücadele verdiği müsabakalarda, mindere çıkan Büyükşehir güreşçileri, birçok kulübü geride bırakmayı başardı. Ankara Yenimahalle Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilen müsabakalara, izleyicilerin ilgisi yoğun oldu.