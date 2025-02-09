Erkekler Basketbol 2.Ligi’nin 15. Haftasında sahasında BeylikdüzüBasketbol’u konuk eden Büyükşehir Basketbol, parkeden 68-54’lük skorla galip ayrılarak Play-Off için şansını güçlendirdi.SAKARYA (İGFA) - Türkiye Erkekler Basketbol 2.Ligi’nde mücadele eden Sakarya Büyükşehir Basketbol takımı 15. hafta karşılaşmasında sahasında konuk ettiği Beylikdüzü Basketbol’u 68-54 mağlup etti. Bu galibiyetle ligde 6’ncı galibiyetini alan dev adamlar Play-Off için şansını güçlendirdi.

Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda oynanan mücadeleye Büyükşehir, Çağatay Çevik, Can Koç, Doğancan Tokmak, Serhad Çorumlular ve Emir Apak ilk 5’i ile başladı. Maça fırtına gibi başlayan Büyükşehir basketbol, ilk çeyrekte rakibine sadece 3 sayı atma şansı verdi ve 12-3 ilk çeyreği önde bitirdi. İkinci çeyrekte rakibi karşısında üstünlüğünü elden bırakmayan dev adamlar soyunma odasına 27-18 önde gitti.

GALİBİYETİ TARAFTARLARLA KUTLADILAR

İkinci yarı karşılıklı sayılarla başladı ve heyecanın hiç bitmediği son çeyreğe Büyükşehir, 52-42 önde girdi. Son çeyrekte rakibi karşısında skor üstünlüğü koruyan Büyükşehir’in devleri, parkeden 68-54’lük skorla galip ayrılarak kritik bir karşılaşmayı kazandı. Maç sonunda galibiyeti tüm taraftarlar, yönetim ve teknik heyet beraber kutladı. Karşılaşmada 17 sayı atan Doğancan Tokmak, maçın kazanılmasında büyük pay sahibi oldu.