Sakarya Büyükşehir Basketbol takımı Erkekler Basketbol 2. Ligi 3. hafta karşılaşmasında 9 Kasım Cumartesi günü Has Gemlik Basketbol’u ağırlayacak. Saat 17.00’da başlayacak mücadele Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda oynanacak.

Erkekler Basketbol 2. Ligi 3. Hafta karşılaşmasında Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol Takımı, Has Gemlik Basketbol takımını ağırlayacak. 9 Kasım Cumartesi günü Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda oynanacak karşılaşma saat 17.00’da başlayacak. Girişler taraftara ücretsiz olacak. Saha ve seyircisi önünde Büyükşehir’in dev adamları mutlak galibiyet hedefiyle parkeye çıkacak. Basketbol severlere çağrıda bulunan Büyükşehir Belediyesi yaptığı açıklamada, tüm Sakaryalı sporseverleri dev adamlara destek için tribüne davet etti.