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Sakarya Büyükşehir Belediyesi U18 Takımı, Düzce’de düzenlenen Bölgesel U18 Erkekler Basketbol Bölge Şampiyonasını lider tamamladı. Türkiye’de son 32 takım arasına kalan takım, alınan sonuçlarla birlikte Anadolu Şampiyonası’na katılmaya hak kazandı. Turnuvada 3’te 3 yapan temsilcimiz, Düzce Basket’i 123-56, Güleç ABC Gençlik takımını 113-58 ve Bartın Gündoğdu takımını 100-42’lik sonuçlarla eleyerek adını şampiyonaya yazdırdı.

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