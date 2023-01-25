Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin karate sporcuları, Kocaeli’de gerçekleştirilen ve toplam 870 sporcunun katıldığı İller Arası Karate Ligi’nde 6 sporcusuyla kürsüye çıktı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin karate sporcuları, Kocaeli’de gerçekleştirilen ve toplam 870 sporcunun katıldığı İller Arası Karate Ligi’nde 6 sporcusuyla kürsüye çıktı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü karate sporcuları, Kocaeli’de gerçekleştirilen İller Arası Karate Ligi’nde önemli başarılara imza attı. 14 ilden 62 kulüp ve 870 sporcunun katıldığı turnuvada, Emirhan Uygun ve Meryem İrkin şampiyonluk kupasını kaldırırken, Yuşa Yaman Çakar ve Ahmet Kaan Yalçın 2’ncilik kupası, Begüm Tunçalın ve İrem Depe 3’ncülük kupası elde etti. Birbirinden zorlu mücadelelere sahne olan turnuvaya, sporseverlerin ilgisi yoğun oldu.