Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Kent & Başkan Dergisi’nin anket oylamasında Marmara’nın en başarılı büyükşehir belediyesi seçildi. Başkan Ekrem Yüce, ödülü Sakarya adına Kayseri’de gerçekleştirilen törende alırken, “Daha güzel bir Sakarya için bu yola baş koyduk” vurgusu yaptı. Yüce, “Dünyaya örnek pek çok projemiz var. 4 buçuk yılda hayata dokunan çok iş yaptık. Gündüz-gece demeden çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, başarısıyla Türkiye’deki yerel yönetimler arasında adından çok sık söz ettiriyor. Tarımda, sporda, hizmet alanında, turizmde ve üretimde yenilikçi ve dünya çapında projeler üreten Büyükşehir, birçok alanda rol model oldu. Başkan Ekrem Yüce öncülüğünde özellikle tarımda bilinirliğini dünyaya duyuran projeleri hayata geçiren başarılı ekip, bir ödül de Kayseri’de aldı. Kent & Başkan Dergisi, Türkiye’deki en başarılı belediyeler anketinde online bir oylama gerçekleştirdi. İl ve ilçe belediyelerinin yer aldığı ankette “Marmara’nın en başarılı büyükşehir belediyesi” Sakarya seçildi. Ödül ise Kayseri’de gerçekleştirilen törende Başkan Ekrem Yüce’ye takdim edildi.

“İşleyen demir pas tutmaz”

Yüce’ye programda Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç eşlik etti. Aldığı ödülü Sakarya’da 4 buçuk yıldır birlikte nice başarılara imza attıkları ekibine hediye eden Yüce, “Daha güzel bir Sakarya için bu yol baş koyduk” dedi. Yüce, 4 buçuk gibi bir sürede vatandaşların hayatına dokunan birçok projeye imza attıklarını ifade ederek “İşleyen demir pas tutmaz” mesajını paylaştı.

“4 buçuk yılda onlarca proje”

Yüce, “Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak Sakarya’yı daha yaşanabilir bir şehir haline getirmek için bu yola baş koyduk. Bu uğurda dünyaya örnek olan pek çok proje gerçekleştiriyoruz. Göreve geldiğimiz günden bugüne 4 buçuk yıl içerisinde hizmet aşkıyla hemşerilerimizin faydasına dokunacak pek çok projeye imza attık. Şehrimiz de altyapı üstyapı gibi klasik belediyecilik çalışmalarının yanı sıra; tarımda, sporda, eğitimde, sağlıkta ve daha birçok proje gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Gündüz-gece demeden çalıştık, çalışıyoruz” diye konuştu.

“Sakarya güzel yarınlara yürüyor”

Sakarya’nın daha güzel yarınlara doğru yürüdüğünü ifade eden Başkan Yüce, “Türkiye’nin dört bir yanından yapılan oylama sonucu, tüm belediyeler arasından seçilerek kazandığımız bu ödül için, değerli vatandaşlarımıza kalben teşekkürlerimi sunuyorum. Düzenleyen her bireye ve emeği geçen herkese, teşekkür ediyorum. İşleyen demir pas tutmaz demişler düsturuyla yola devam diyoruz. Bu anlamlı ödülü, Sakarya’nın her bir köşesine dokunan ve bu şehri daha yaşanabilir, daha sürdürülebilir bir yer haline getirmek adına çalışan tüm ekibime ithaf ediyorum. Hep birlikte, daha güzel yarınlara doğru yürüyoruz. Sakarya’nın potansiyelini en üst seviyede değerlendireceğimize olan inancımızla gayretimiz hep var olacak” şeklinde konuştu.

Başkan Yüce, ödül takdimi ve konuşmaların ardından il, ilçe, büyükşehir belediye başkanlarıyla bir araya gelerek Türkiye genelinde uygulanan projelerle ilgili istişarelerde bulundu, hatıra fotoğrafı çekildi.