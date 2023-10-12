Sakarya Büyükşehir’e Sağlık Bakanlığı tarafından bebeklerin büyütülmesi, anne sütüyle emzirmenin korunması ve yaygınlaştırılması için gösterdiği hassasiyetten dolayı “Bebek Dostu Destekleyici Kuruluş” ünvanı verildi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, ‘Emzirme Haftası’ münasebetiyle İl Sağlık Müdürlüğünden gelen heyeti makamında ağırladı. Büyükşehir Belediyesi ve Büyükşehir Tıp Merkezi’nin bebeklerin büyütülmesinde anne sütüyle emzirmenin korunması, yaygınlaştırılması ve desteklenmesi konusunda gösterdiği özen ve hassasiyetten ötürü Sağlık Bakanlığı tarafından verilen “Bebek Dostu Destekleyici Kuruluş Ünvanı” plaketi Başkan Yüce’ye teslim edildi.

Plaket takdimine İl Sağlık Müdürü Aziz Öğütlü, İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Yasin Çatalbaş ile Büyükşehir Tıp Merkezi ve Sağlık Daire Başkanlığı bürokratları katıldı.Sağlık sektörünün ülkemiz açısından çok önemli olduğunu belirten Başkan Ekrem Yüce, “Büyükşehir Belediyesi olarak vatandaşlarımızın ihtiyaçları doğrultusunda hareket etmeye gayret gösteriyoruz. Bunlar olmazsa olmazlarımız olan; tarım, sanayi, turizm ve sağlık alanı. Sakarya’mızda sağlık konusunda vatandaşlarımız tıp merkezimize müracaat ederek hem gerekli tedaviyi oluyor hem de alanında uzman doktorlardan bilgiler alabiliyorlar. Bunların yanı sıra halk sağlığının korunması, toplum bilincinin oluşturulması ve hastalıkların önlenmesi hususunda konferanslar düzenliyoruz. Şehrimizdeki okullarda doğal afet, yangın ve günlük yaşamında karşılaşabilecekleri olası kazalara karşı çocuklarımızın bilinçlendirilmesi amacıyla eğitimler düzenliyoruz” dedi.

Pandemi sürecinden bahseden Başkan Ekrem Yüce, “Ülkemiz, çok ciddi bir pandemi sürecinden geçti. Sağlık çalışanlarımız hem şehrimizde hem de ülkemizde büyük bir destan yazdılar. Sakarya’da bulunan bütün sağlık çalışanlarımız canlarını dişlerine takarak büyük bir özveri ile işlerine dört elle sarıldılar. Büyükşehir tıp merkezimiz de bu alanda hemşerilerimize büyük bir yuva oldu. Dertli olan tüm hastalarımıza şifa bulmak için gündüz gece demen çalıştılar. Yapmış oldukları bu önemli işi tebrik ediyorum. Bizler anne ve bebek sağlığını her daim gözeten bir belediye olarak nerede ihtiyaç varsa orada olmaya gayret ediyoruz. Açmış olduğumuz bebek bakım evleri de bunların en büyük örneklerinden. İnşallah daha nice projelerle şehrimizde ki anne ve anne adaylarına desteklerimizi sürdüreceğiz. Bizlere bu çok değerli plaketi veren Sağlık Bakanlığımıza ve İl Sağlık Müdürlüğümüze şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.