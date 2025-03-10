Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde altyapı ve üstyapı sorunlarının hızlı bir şekilde belirlenmesi, ilgili birimlere iletilmesi ve çözüm süreçlerinin takip edilmesi amacıyla “Kentsel Bakım Onarım” ekibi kurdu.

SAKARYA (İGFA) - “Bu Şehir Hepimizin” sloganıyla başlatılan farkındalık çalışmasının ardından Sakarya’da yaşam kalitesini yükseltmek, kentsel alanları daha güvenli ve yaşanabilir hale getirmek amacıyla kurulan ekip, Büyükşehir’in hızlı müdahale kapasitesini artırarak çözüm odaklı bir saha denetleme mekanizması oluşturacak.

Her gün sahada olacaklar

Sakarya’nın tüm ilçelerinde sürdürülebilir, güvenli ve estetik bir şehir düzeni oluşturmak için Kentsel Bakım Onarım Koordinatörlüğü bünyesinde kurulan müdahale ekibi şehrin dört bir yanında karşılaşılan tüm fiziksel ve teknik sorunları tespit etmek amacıyla her gün sahada olacak.

Tüm sorunları sahada tespit edecekler

Mühendis, mimar ve teknikerlerden oluşan hızlı müdahale ekibi yol, kaldırım, asfalt, trafik işaretleri, aydınlatma sistemleri, yağmur suyu drenajları ve kanalizasyon altyapısındaki sorunları, parklar, bahçeler, oyun alanları, rekreasyon alanları, yürüyüş yolları ve sosyal donatı alanlarının ihtiyaçlarını tespit etmenin yanı sıra kamu yapıları, ortak kullanım alanları, imar ile ilgili problemler, atık yönetimi, güvenlik zafiyetleri gibi hususlarda da saha denetimleri yapacak.

Sorunlar ve çözümler raporlanacak

Her gün sahada olacak hızlı müdahale ekibi, tespit ettiği sorunu fotoğraflayarak ilgili birimlere ulaştıracak. Kayıt altına alınan sorun ilgili birime iletildikten sonrada çözüm süreçleri takip edilecek ve sorunun çözümü de kayıt altına alınarak raporlanacak.