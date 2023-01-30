Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin 2020 yılında gerekli kriterleri yerine getirerek almış olduğu Sıfır Atık Belgesi, kısa zamanda önemli bir kazanıma imza attı. Belediyeye ait tüm binalarda geri kazanılabilir kağıt, cam, metal, plastik atıkların ayrı kutularda toplanmasıyla başlayan projede, 2022 yılı içerisinde 9 bin 400 kilogram atık tekrar doğaya kazandırıldı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin 2020 yılında gerekli kriterleri yerine getirerek almış olduğu Sıfır Atık Belgesi, kısa zamanda önemli bir kazanıma imza attı. Belediyeye ait tüm binalarda geri kazanılabilir kağıt, cam, metal, plastik atıkların ayrı kutularda toplanmasıyla başlayan projede, 2022 yılı içerisinde 9 bin 400 kilogram atık tekrar doğaya kazandırıldı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, ‘Sıfır Atık’ mottosuyla çıktığı yolda, her geçen gün farklı adımlar atarak çevre hassasiyetini gözler önüne seriyor. 2020 yılında gerekli kriterler yerine getirilerek alınan ‘Sıfır Atık Belgesi’ ile, belediye ana binası başta olmak üzere tüm ek binalara sıfır atık yönetim sistemi uygulamaya girmişti. Proje çerçevesinde binalarda geri kazanılabilir atıkların ayrı toplanmasına yönelik çalışmada, önemli bir başarıya daha imza atıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı öncülüğünde gerçekleştirilen projede, Büyükşehir Belediyesi tarafından yayınlanan rapor dikkat çekti.

Büyükşehir Belediyesi tarafından yayınlanan raporda, proje çerçevesinde toplamda 9 bin 400 kilogram kağıt, cam, metal, plastik atık geri dönüştürülerek tekrar doğaya kazandırıldı. Atıkların ayrı toplanması ile elde edilen geri dönüşüm, bin 210 kilogram hammadde tasarrufu, 16 bin 172 kwh enerji tasarrufu, 7 bin 304 litre petrol tasarrufu, 110 metreküp su tasarrufuna ve 65 ağaca eşdeğer geliyor. Sıfır Atık Yönetim Sistemi Uygulama Kılavuzu çerçevesinde gerçekleştirilen çalışmaların, önümüzdeki süreçte de hassasiyetle sürdürüleceği belirtildi. İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Ham madde ve doğal kaynaklarımızın verimli kullanılması, israfın önlenmesi, atık oluşumunun en az seviyeye indirilmesi, oluşan atıkların tekrar doğaya kazandırılması amacıyla sürdürdüğümüz çalışmalar tüm hızıyla devam etmektedir. 2020 yılında faaliyete geçirdiğimiz kurum içi atıkların toplanması ve ayrıştırılması çalışması çerçevesinde 2022 yılında 9 bin 400 kilogram atık madde tekrar doğaya kazandırılmıştır. Gelecek nesillerimize daha yaşanılabilir bir dünya bırakmak amacıyla yürüttüğümüz çalışmalar, gündüz gece demeden aralıksız bir şekilde devam edecektir” ifadelerine yer verildi.