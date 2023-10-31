Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 1 Kasım Çarşamba günü Serdivan Spor Salonu’nda oynanacak Türkiye-İtalya 2025 Erkekler Dünya Hentbol Şampiyonası Avrupa Elemeleri 1. Tur karşılaşması için Demokrasi Meydanı’ndan ücretsiz seferler düzenleyecek.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, A Milli Hentbol Takımının 1 Kasım Çarşamba günü Serdivan Spor Salonu’nda oynayacağı İtalya karşılaşması için Demokrasi Meydanı’ndan ücretsiz seferler düzenleyecek. Konuyla ilgili yapılan açıklamada, “A Milli Hentbol Takımımız, 2025 Erkekler Dünya Hentbol Şampiyonası Avrupa Elemeleri 1. tur karşılaşmasında İtalya ile karşılaşacak. Zorlu mücadeleye Sakarya olarak ev sahipliği yapıyoruz. 1 Kasım Çarşamba günü 19.00’da başlayacak olan karşılaşmaya hemşerilerimiz için 17.15’te Demokrasi Meydanı’ndan ücretsiz seferler düzenleyeceğiz. Milli takımımızı desteklemek için bu heyecan dolu etkinliğe tüm vatandaşlarımız davetlidir” denildi.