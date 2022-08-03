Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Çark Caddesi ve şehrin merkezinde gece geç saatlerde başlattığı altyapı hatlarını temizleme, bakım ve onarım çalışmalarını sabahın ilk ışıklarına kadar sürdürdü. Çalışmalar kapsamında kanalizasyon ve yağmursuyu hatları olmak üzere toplam bin 668 metrelik hat temizleniyor.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), şehrin kalbi olan Çark Caddesi ve çevresinde altyapı hatlarının temizlik, bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor.

Merkezde yaşanan yoğunluğun olumsuz şekilde etkilenmemesi ve esnaf ile vatandaşların mağdur olmaması için gece saatlerinde başlayan temizlik, ekiplerin özverili şekilde çalışmaları neticesinde sabaha karşı sonlandırıldı.

Bu gece de devam edecek çalışmalar neticesinde bölgeye hizmet veren hatlar sağlıklı bir şekilde vatandaşların hizmetine sunulacak.

Vatandaşların sağlığı ve çevrenin korunması için başlatılan çalışmalar kapsamında bin 118 metre kanalizasyon hattı, 550 metre yağmursuyu hattı ve ızgara hatlarında bakım gerçekleştirilecek. Çalışmalar kapsamında aynı zamanda hatlarda görüntülenen arızalara da anında müdahale ediliyor.

Temizlenen ve bakımları yapılan hatlar kısa süre içerisinde sağlıklı bir şekilde vatandaşların hizmetine sunulacak.