Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Erenler ilçesinde hayata geçireceği dev altyapı projesi çerçevesinde bölgeyi 5 bin 300 metre içme suyu, 2 bin 300 metre yağmursuyu hattı ile buluşturacak.

Valilik uyardı, o saatlere dikkat Valilik uyardı, o saatlere dikkat

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), ihale sürecini tamamladığı ve yakın zamanda yer tesliminin ardından saha çalışmalarına başlayacağı Erenler Dilmen Mahallesi’nin dev altyapı projesi çerçevesinde bölgeye 5 bin 300 metre içme suyu ile 2 bin 300 metre yeni yağmursuyu hattı kazandıracak.