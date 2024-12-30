Sakarya Büyükşehir Belediyesi, hizmet kalitesini artırmak ve çalışan verimliliğini üst seviyeye çıkarmak adına yürüttüğü kurum içi eğitimler kapsamında son olarak çalışanlara“İç Kontrol ve Risk Yönetimi” başlığı altındaverimlilik eğitimi verdi.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, kurumsal gelişim ve vatandaşlara en iyi hizmeti sunma hedefiyle eğitim çalışmalarına devam ediyor.

Sürdürülebilir bir yönetim anlayışını yaygınlaştırma konusundaki kararlılığını sürdüren Büyükşehir, kurum içi eğitimlere büyük hassasiyet gösteriyor.

Bu kapsamda, görevli personele Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı tarafından “İç Kontrol ve Risk Yönetimi”konularında verimlilik ve etkinliği artırma hedefiyle eğitim verildi.

Tüm birimlerden yetkili çalışanların katıldığı eğitim, Büyükşehir Meclis Salonu’nda yapıldı.

Sakarya Üniversitesi Eğitim Görevlisi Anıl Yılmaz tarafından verilen eğitimlerde, hizmet kalitesini arttırmak, çalışanların süreçlerdeki rollerini güçlendirmek, vatandaş odaklı çalışmaların daha sağlam bir altyapıyla yürütülmesi için gerekli stratejik adımlar masaya yatırıldı.