Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Miraç Kandili dolayısıyla vatandaşlara karanfil dağıttı ve kandil sevinçlerini paylaştı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Miraç Kandili dolayısıyla anlamlı bir etkinliğe imza atarak vatandaşlara karanfil dağıttı. Manevi duyguların yoğun bir şekilde yaşandığı bu özel günde, Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü çalışanları esnaf ve vatandaşlara Başkan Alemdar’ın selamlarını iletti. İlçede bulunan çarşı esnafı ve pazarcı esnafını tek tek ziyaret eden Büyükşehir ekipleri, Miraç Kandili’ni kutlayıp karanfil takdim etti. Ayrıca sokakta bulunan vatandaşlara da karanfil takdim edilerek Miraç Kandili’nin manevi atmosferi paylaşıldı. Vatandaşlar ise böylesine önemli günlerde hatırlanmanın ve belediye tarafından gerçekleştirilen etkinliklerin manevi duyguları pekiştirdiğini ifade ederek teşekkür etti.