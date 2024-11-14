Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar’ın müjdesini verdiği Terminal GES projesi için önemli bir gelişme yaşandı. Projenin yapımı için 28 Kasım Perşembe günü ihaleye çıkacaklarını açıklayan Başkan Alemdar, “5 bin 780 metrekare alana kurulacak ve 983 bin kWh elektrik üretimi sağlayacak proje Sakarya’mıza hayırlı olsun” dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar tarafından kamuoyuna duyurulan Büyükşehir Otobüs Terminali GES (Güneş Enerji Santrali) projesiyle ilgili önemli bir gelişme yaşandı. 5 bin 780 metrekare alan üzerine kurulacak ve yılda 983 bin kWh enerji üretimiyle tüm terminalin tükettiği enerjiden fazlasını üretecek olan Güneş Enerji Santrali’nin (GES) inşa aşamasına geçmesi için ilk adım atılıyor. Başkan Alemdar, GES için 28 Kasım Perşembe günü ihaleye çıkılacağını ve daha sonra ise inşa sürecinin başlayacağı müjdesini vererek, “Sakarya’mıza hayırlı uğurlu olsun” dedi.

“İhale sürecimiz netleşti”

Başkan Alemdar, “Yenilenebilir enerji ve temiz enerji kaynakları alanında faaliyetlerimizi hızla yürütmekteyiz. Bu çerçevede Sakarya Büyükşehir Otobüs Terminali’nin üzerine kuracağımız GES (Güneş Enerji Santrali) projesiyle ilgili ihale sürecimiz başladı. Toplamda 5 bin 780 metrekare bir alana kurulacak ve 983 bin kWh elektrik üretimi sağlayacak proje için 28 Kasım Perşembe günü ihaleye çıkıyoruz. Terminalin yıllık elektrik giderinin karşılanacağı ve daha fazlasının üretileceği projenin şehrimiz için şimdiden hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

“Yeşil, oksijeni bol bir Sakarya için”

İklim değişikliğiyle mücadelenin acil ihtiyaç olduğuna dikkat çeken Alemdar, “İklim değişikliğiyle mücadele etmek ve küresel ısınmanın etkilerini azaltmak tüm dünya için acil bir gerekliliktir. Fosil yakıt tüketiminin azaltılması, yenilenebilir enerji kaynaklarının yaygınlaştırılması, karbon salınımının düşürülmesi gibi adımlar, bu mücadelenin temelini oluşturuyor. Biz de oksijeni temiz, zemini güçlü ve yeşil alanlarıyla öne çıkan bir Sakarya hayal ediyoruz. Bu çerçevede Büyükşehir Belediyesi olarak çalışmalarımızı titiz bir şekilde sürdürüyoruz” şeklinde konuştu.