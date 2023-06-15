Sakarya Büyükşehir Belediyesi taekwondo sporcusu Selen Göreler, Çankırı’da düzenlenen Taekwondo Küçükler Türkiye Şampiyonası’nda sergilediği performansla Türkiye ikincisi oldu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü taekwondo sporcusu Selen Göreler, başarılarına bir yenisini daha ekledi. Çankırı’da düzenlenen Taekwondo Küçükler Türkiye Şampiyonası’na katılan Göreler, 57 kilogramda Türkiye ikincisi oldu. Sporseverlerin yoğun ilgi gösterdiği müsabakalar, birbirinden zorlu mücadelelere sahne oldu.