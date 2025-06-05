Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Atletizm sporcuları, Anadolu Yıldızlar Ligi İl Seçmeleri ve Küçükler Atletizm Deneme yarışlarında ter döktü. Sakarya Atletizm pistinde gerçekleştirilen yarışlar, heyecan dolu anlara sahne olurken, temsilcilerimiz farklı kategorilerde şampiyonluk ve dereceler elde etti.

3 ve 4 Haziran tarihlerinde Sakarya Atletizm pistinde gerçekleştirilen Anadolu Yıldızlar Ligi İl Seçmelerinde Musab Doğmaz 2000 metre yarışlarında birinci olurken, 800 metre yarışlarında Yusuf Selim Soydan ikinci oldu. Bir diğer yarış olan Küçükler Atletizm Deneme yarışlarında 60 metrede Ece Naz Işık birinci ve 2015 doğumlu sporcularımızdan Bade Şimşek 800 metrede birinci yine şampiyon olmayı başardı. Aynı yarışlarda 800 metrede yarışan 2014 doğumlu Betül Sena Tercan birinci, Esila Duru Şenol ikinci, Ecem Şura Ünlü üçüncü, Zeynep Erva Karaman dördüncü, Dila Özmat ise altıncı oldu. 1000 metrede Ahmet Enes Kasap şampiyon oldu.

Sporcularını kutlayan Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü tarafından yapılan açıklamada, "İlimizde gerçekleştirilen Anadolu Yıldızlar Ligi İl Seçmeleri ve Küçükler Atletizm Deneme yarışlarında şampiyonluk ve dereceler elde eden Atletizm sporcularımıza kutlar başarılarının devamını dileriz" ifadeleri kullanıldı.