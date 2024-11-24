Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehirde etkisini gösteren kar yağışının ardından kırsal bölgelerde kar küreme çalışmalarını sürdürüyor. Yapılan açıklamada, kapalı mahalle yolu bulunmuyor.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi şehirde etkisini gösteren kar yağışının ardından çalışmalarını sürdürüyor.

Şehir merkezi ve 16 ilçede etkili olan yağışların ardından harekete geçen ekipler, kırsal bölgelerde hızla aksiyon aldı. Büyükşehir ekipleri rakım olarak yüksek bölgelerde kar küreme işlemlerini gerçekleştiriyor.

Yüksek bölgelerdeki yoğun kar alan mahalle yollarını 7/24 takip eden Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi (YOL-BAK) ekiplerinin çalışmaları neticesinde, şehirde kapalı mahalle yolu bulunmuyor. Büyükşehir 8 araç, 20 personel ile kar nöbetini sürdürüyor.

KAPALI GRUP YOLU BULUNMUYOR

Yapılan açıklamada, “Şu anda yoğun kar yağışı alan tüm bölgelerimizde hassasiyetle çalışıyoruz.Vatandaşlarımızın hayatını olumsuz etkilememesi için kar nöbetini sürdürüyoruz. An itibariyle kapalı grup yolumuz bulunmuyor. 7/24 görevimizin başındayız” denildi.