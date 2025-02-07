Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Ekipleri, 6 Şubat depreminin yıl dönümünde, aynı gece depremden en çok etkilenen illerden biri olan Kahramanmaraş’a giderek, depremzedelerle bir araya gelerek şehitleri dualarla andı.SAKARYA (İGFA) - 2 yıl önce asrın felaketinin yaşandığı gece bölgeye diğer illerden ulaşan ve onlarca hayata vesile olan Büyükşehir İtfaiye ekibi, acının yıl dönümünde yine depremden en çok etkilenen illerden Kahramanmaraş’ı ziyaret etti.

Depremden sonraki ilk saatlerde bölgeye ulaşan ve enkaz altındaki vatandaşları kurtarmak için gece gündüz çalışan itfaiye erleri, aynı noktada yine aynı acıyı paylaştı.

Ekipler, yıkıntılar arasından çıkarak umudun simgesi olan depremzedelerle bir araya geldi.

ŞEHİTLERİ DUALARLA YAD ETTİLER

Oldukça duygusal anların yaşandığı buluşmada, deprem şehitlerini dualarla yad etti. Bu anlamlı ziyareti memnuniyetle karşılayan depremzedeler,o günlerde vatandaşlarla ekiplerin kenetlenip ortaya koyduğu dayanışmayı anlattı. Ziyaretlerin bir diğer durağında depremde hayatını kaybeden vatandaşların kabrini ziyaret eden ekipler, hayatını kaybedenler için dua etti.