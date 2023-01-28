Sakarya Büyükşehir Belediyesi Hentbol Takımı, Hentbol Erkekler Süper Ligi’nin 14. haftasında Ümraniye Belediyesi ile karşılaşacak. 29 Ocak Pazar günü Müzahir Sille Spor Kompleksinde oynanacak mücadele saat 14.00’de başlayacak. Ligde 10 galibiyet 1 beraberlikle 3. sırada bulunan Büyükşehir Belediyesi, Ümraniye karşısında da galip gelerek zirve takibini sürdürmek istiyor.

Bin 300 metre uzunluğa sahip cadde sil baştan yenilendi

Bin 300 metre uzunluğa sahip cadde sil baştan yenilendi

Sakarya Büyükşehir hentbol takımı, ligin 14. haftasında Ümraniye Belediyesi ile karşılaşacak. 29 Ocak Pazar günü Müzahir Sille Spor Kompleksinde oynanacak mücadele saat 14.00’de başlayacak.

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