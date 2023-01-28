Sakarya Büyükşehir hentbol takımı, ligin 14. haftasında Ümraniye Belediyesi ile karşılaşacak. 29 Ocak Pazar günü Müzahir Sille Spor Kompleksinde oynanacak mücadele saat 14.00’de başlayacak.
Sakarya Büyükşehir hentbol takımı, ligin 14. haftasında Ümraniye Belediyesi ile karşılaşacak. 29 Ocak Pazar günü Müzahir Sille Spor Kompleksinde oynanacak mücadele saat 14.00’de başlayacak.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Hentbol Takımı, Hentbol Erkekler Süper Ligi’nin 14. haftasında Ümraniye Belediyesi ile karşılaşacak. 29 Ocak Pazar günü Müzahir Sille Spor Kompleksinde oynanacak mücadele saat 14.00’de başlayacak. Ligde 10 galibiyet 1 beraberlikle 3. sırada bulunan Büyükşehir Belediyesi, Ümraniye karşısında da galip gelerek zirve takibini sürdürmek istiyor.
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