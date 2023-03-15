Bunlar da ilginizi çekebilir

Karşılaşmaya iki takımın oyuncuları “Tek Yürek Türkiye #CemalKütahya” yazılı pankartla çıkarken, depremde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu. Baştan sona önde götürdüğü karşılaşmada Büyükşehir’de Onur Ersin 6 golle yıldızlaşırken kaptan Ramazan Döne ve Mırı Mohamed’te 5’er golle skora katkı verdiler. Büyükşehir, 17 Mart Cuma günü saat 14.00’da yarı final mücadelesine çıkacak. Sakarya’nın rakibi ise Beykoz Belediyesi -Nilüfer Belediyesi eşleşmesinin galibi olacak.

Hentbol Erkekler Türkiye Kupası’nda Sekizli Final mücadelesinde Konya’da Ankaragücü ile karşılaşan Sakarya Büyükşehir Hentbol takımı rakibini 32-22 yenerek yarı finale yükseldi. Selçuklu Belediyesi Uluslararası Spor Salonu’nda oynanan mücadelenin ilk yarısını 15-9 önde kapatan Büyükşehir Hentbol maç boyu önde götürdüğü karşılaşmayı 32-22 bitirerek yarı finale yükseldi.

Konya’da düzenlenen Hentbol Erkekler Türkiye Kupası Çeyrek Final’inde Ankaragücü’nü 32-22’lik skorla mağlup eden Sakarya Büyükşehir Hentbol Takımı, şampiyonanın ilk yarı finalist takımı oldu.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.