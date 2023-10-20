Sakarya Büyükşehir Hentbol takımı 22 Ekim Pazar günü European Cup 2. Tur mücadelesi rövanş karşılaşmasında Norveç temsilcisi Runar Sandejford’u konuk edecek. Serdivan Spor Salonu’nda oynanacak rövanş mücadelesi saat 18.00’da başlayacak. Karşılaşma tüm seyircilere ücretsiz olacak.

Tarihinde ilk kez Avrupa’da mücadele eden Sakarya Büyükşehir Hentbol takımı EHF European Cup 2. Tur mücadelesi rövanş karşılaşmasında Norveç temsilcisi Runar Sandejford’u konuk edecek. 22 Ekim Pazar günü Serdivan Spor Salonu’nda oynanacak rövanş mücadelesi saat 18.00’da başlayacak. Canlı yayınlanacak karşılaşma tüm seyircilere ücretsiz olacak. Eşleşmede ilk karşılaşmayı 42-29’luk skorla kaybeden Büyükşehir’in turu geçmesi için rakibin 14 sayılık farkla mağlup etmesi gerekecek.