Sakarya Büyükşehir hentbol, Hentbol Süper Ligi Play-Off final serisinin üçüncü maçında Beykoz Belediyesi’ne deplasmanda 28-26’lık skorla mağlup olarak Play-Off’ları ikinci olarak tamamladı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi hentbol takımı, Erkekler Hentbol Süper Ligi Cemal Kütahya Sezonu Play-Off final serisinin üçüncü karşılaşmasında Beykoz Belediyesi’ne konuk oldu. Canlı olarak yayınlanan ve Rüştü Şahin Köktürk Salonu’nda oynanan final mücadelesinde Büyükşehir, sahadan 28-26’lık skorla mağlup ayrılarak, ligi 2’nci tamamladı. Maçın ardından Büyükşehir hentbol, ligi şampiyon olarak tamamlayan Beykoz Belediyespor oyuncularını ve teknik ekibi tebrik etti.

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Karşılaşmaya Taner Günay, Çetin Çelik, Ramazan Döne, Mohammed Miri, Mehmet Demirezen, Sedat Yıldırım ve Oğulcan Güney 7’lisi ile başlayan Büyükşehir Hentbol, soyunma odasına 15-13 geride gitti. İkinci yarıda da istediği oyunu yansıtamayan, skor avantajını ele geçiremeyen Büyükşehir, sahadan 28-26 mağlup ayrıldı. Bu sonuçla birlikte ligin şampiyonu Beykoz Belediyespor oldu.