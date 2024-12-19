Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehrin dört bir yanında çocukların en iyi şekilde eğitim alabilmesi için sunduğu destek çalışmaları kapsamında Arifiye Ortaokulu’nda kütüphane kurdu.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, eğitime verdiği destekle geleceğe değer katmaya ve şehrin çocuklarının en iyi şartlarda eğitim almasına katkı sunmaya devam ediyor.

Büyükşehir harekete geçti

Birçok örgün öğretim, yaygın eğitim ve mesleki kursların kapılarını Sakaryalılara açan Büyükşehir, şehrin genelindeki okullara da eğitim desteği sunuyor.

Son örnek çalışma, Büyükşehir Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından Arifiye Ortaokulu’nda gerçekleştirildi. Öğrencilerin ders çalışmaları için bir alana ihtiyaçları olduğu bilgisini alan Büyükşehir harekete geçti. STK’ların da desteğiyle okula bir kütüphane kuruldu.

İlk günden ilgi odağı oldu

Kütüphanenin içi ise yüzlerce kitabın yer aldığı zengin bir içerikle süslendi. Geleceğin başarılı isimlerini yetiştirecek eğitim yuvasında özenle hazırlanan kütüphane kapılarını açtı. Kitaplar, köşeler, ahşap bölümleriyle ilk günden ilgi odağı olan kütüphane gençlerin eğitimine büyük katkı sunacak.

“Hayal kurmak başarıya giden ilk adımdır”

Kütüphanenin kurulumda destek veren Kişisel Gelişim Uzmanı Tarihçi-Yazar Mustafa Turan, “Hayal kurmak, başarıya giden ilk adımdır. Büyük işler başarmış, dünyayı değiştiren tüm insanlar önce hayal kurdular. Bir mucidin yeni bir icadı, bir yazarın kaleme aldığı unutulmaz bir eser ya da bir sporcunun dünya rekoru,hepsi bir hayal ile başladı. Ama unutmayın, sadece hayal kurmak yetmez, o hayalleri gerçekleştirmek için çalışmak, inanmak ve asla pes etmemek gerekir” dedi.

“Beni çok mutlu etti”

7. sınıf öğrencisi Hafsa Zehra Şenli, “Boş vakitlerimi genelde kitap okuyarak geçirdiğim için okulumuza kütüphane açılması beni çok mutlu etti. Kitap okumayı çok seviyorum en çokta fantastik türünden kitaplardan hoşlanıyorum. Emeği geçen herkese sonsuz teşekkür ediyorum” dedi.

“Önceden kitaplar koridordaydı”

Minik öğrenci Mısra Aydın ise, “Önceden kitaplarımız okul koridorunda duruyordu, kitap okumaya ve ders çalışmaya özel bir alanımız olmadığı için üzülüyorduk. Yeni açılan kütüphanemizle artık hem daha rahat kitap okuyacağız. Çok mutluyum emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

“Çok sevindik”

Bir başka öğrenci Yusuf Koçak, “Kütüphanemizin açılmasına çok sevindik. Kütüphane sayesinde boş vakitlerimizde ve teneffüslerimizi burada daha verimli vakit geçiriyoruz. Büyükşehir Belediye’mize desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum” dedi.

Ayrıca öğrenciler, kütüphanede zekâ oyunları oynayarak kendilerini geliştirme ve sosyalleşme fırsatı da buluyor.