Sakarya Büyükşehir Belediyesi, afet bölgesinde görevlendirdiği SASKİ personeli ile bölgenin depremde hasar gören altyapı hatlarını onarıyor. İçme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarını işler hale getiren ekipler, depremzedelerin hayatını kolaylaştırmak için aralıksız şekilde çalışıyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, afet bölgesinde görevlendirdiği SASKİ personeli ile bölgenin depremde hasar gören altyapı hatlarını onarıyor. İçme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarını işler hale getiren ekipler, depremzedelerin hayatını kolaylaştırmak için aralıksız şekilde çalışıyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), 6 Şubat’ta yaşanan deprem felaketlerinin ardından bölgede yaraların sarılması ve depremzedelerin hayatının en hızlı şekilde normale döndürülmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Daha önce ivedi şekilde gönderilen ekipler sayesinde içme suyu konusunda bölgeye katkı sağlanırken, takviye ekipler sayesinde altyapı onarımı da hızla yapılmaya başlandı. Kahramanmaraş ilinin altyapı onarımında önemli rol oynayan SASKİ, tespit ettiği arızaları onararak bölgede kalıcı çözümleri hayata geçiriyor.

Çalışmalarla ilgili kurum tarafından yapılan açıklamada, “Depremden etkilenen vatandaşlarımızın su konusunda yaşadığı sorunları çözüme kavuşturmak için bölgeye sıklıkla ekiplerimizi göndermeye devam ediyoruz. İhtiyaç halinde araç ve teçhizatlarımızla birlikte alanında uzman personellerimizi anında deprem bölgesine sevk ediyoruz. Yaşanan sorunların giderilmesi için bölgede bulunan çalışma arkadaşlarımız tespit ettikleri arızaları onarmaya devam ediyor. İş birliği içerisinde yürüttüğümüz çalışmalar sayesinde bölgede yaraları hızla saracağız” denildi.