Sakarya Büyükşehir Çark Caddesi’nin Dr. Nuri Bayar Ortaokulu ile Millet Bahçesi arasında kalan kısmı estetik bir görünüme kavuşturuyor. Çalışmaların başladığı projede kaldırımlar yenilenecek, yürüyüş ve bisiklet yolları inşa edilecek. Ağaçların korunacağı çalışmanın ardından bölgede trafik tek yön olarak sağlanacak.

Sakarya Büyükşehir Çark Caddesi’nin Dr. Nuri Bayar Ortaokulu ile Millet Bahçesi arasında kalan kısmı estetik bir görünüme kavuşturuyor. Çalışmaların başladığı projede kaldırımlar yenilenecek, yürüyüş ve bisiklet yolları inşa edilecek. Ağaçların korunacağı çalışmanın ardından bölgede trafik tek yön olarak sağlanacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Çark Caddesi’nin Dr. Nuri Bayar Ortaokulu ile Millet Bahçesi arasında dönüşüm çalışmasını başlattı. Bölgede örnek bir proje hazırlayan Büyükşehir, işleme başladı. Estetik görünüm kazanacak cadde de deforme olan kaldırımlar sökülüyor, ağaçlar korunacak ve bisiklet yolu ile örnek bir çalışma tamamlanacak. Ayrıca çalışmaların sona ermesiyle birlikte trafik de tek yön olarak sağlanacak.

Proje çerçevesinde yenilenecek 400 metrelik güzergahta ‘Bisiklet Şehri Sakarya’ unvanına yakışan bisiklet yolu da şehre kazandırılacak. Bisiklet yolu Millet Bahçesi’ndeki mevcut bisiklet yoluna entegre edilerek bisiklet kullanıcılarının hizmetine sunulacak. Vatandaşların geniş ve ferah yaya ulaşımı da sağlayacağı örnek cadde de kilim desenli yürüyüş yolu da yer alacak. Ayrıca bordür ile ayrılan alanlarda mevcut ağaçlar korunarak yeşil alanlar oluşturulacak. Cadde üzerinde araçlar için düzenli parklanmayı sağlayacak park alanları da yer alacak.

Konu ile ilgili Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem Yüce’nin talimatları doğrultusunda gündüz gece demeden çalışıyoruz. Şehre kazandırdığımız onlarca eser ve yatırımın yanı sıra estetik dokunuşlarla da güzellik katıyoruz. Projemizde bisiklet yollarından, kaldırım çalışmalarına, şehrin hafızası ağaçların korunup yeşil alana dönüştürülmesine kadar her detayı düşünerek çalışmalarımıza başladık. Hızla tamamlayarak, şehrimizin hizmetine sunma hedefindeyiz. Hayırlı olsun” denildi.