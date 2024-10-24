Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezi (SGM) Akyazı, Geyve, Sapanca ve Karasu SGM’de ebeveynleri bilinçlendiren, bilgilendirici ve faydalı söyleşiler düzenleyecek. Uzman eğitimcilerin yer alacağı söyleşilerde her hafta akran zorbalığı, dijital bağımlılık, çiftler arası iletişim, ergenlik süreci gibi konular ele alınacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, ebeveynleri bilinçlendirmek için farklı noktalarda söyleşilere başlıyor. Çocukların ilişkilerini, aileyi ve çift ilişkisini temel alacak söyleşiler Akyazı, Geyve, Sapanca ve Karasu SGM’de gerçekleştirilecek. Söyleşilerde akran zorbalığı, dijital bağımlılık, çiftler arası iletişim, duygularımızı anlamlandırmak (öfke), ergen anne-babası olmak, sınırlar/hayır diyebilmek konuları ele alınacak. Uzman eğitmenler her hafta perşembe günü, farklı tarihlerde Akyazı, Geyve, Sapanca ve Karasu SGM’de ailelerle buluşacak. Tüm ebeveynlerin ve ebeveyn adaylarının davet edildiği programlar soru-cevap şeklinde gerçekleştirilecek ve katılımcılar uzmanlara merak ettiklerini sorabilecek.