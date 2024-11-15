Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kasım Ayı Olağan Meclisi’nde Büyükşehir ve SASKİ’nin 2025 yılı bütçesi oy birliğiyle kabul edilerek 14 milyar 706 milyon TL olarak belirlendi. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, yaptığı değerlendirmede bütçenin hayırlı olmasını temenni ederek, "Milletimize hizmet için çalışmaya, üretmeye devam edeceğiz" dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kasım Ayı Olağan Meclis Toplantısı ikinci birleşimi ve SASKİ Genel Kurulu’nun 2. oturumu merkez meclis binasında gerçekleştirildi. Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu’nun başkanlık ettiği mecliste Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin ve Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün (SASKİ) 2025 bütçesi oylamaya sunuldu. Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen 2025 Mali Yılı Bütçe Tasarıları incelenerek oy birliğiyle kabul edildi. Sakarya Büyükşehir Belediyesi 2025 bütçesi 9 milyar 706 milyon 658 bin TL olurken; SASKİ’nin bütçesi 5 milyar oldu. Böylelikle Sakarya Büyükşehir Belediyesi ile SASKİ’nin 2025 yılı bütçesi 14 milyar 706 milyon TL olarak belirlendi.

"Milletin her kuruş parası memlekete hizmet için kullanılacaktır"

Meclis kararlarını değerlendiren Alemdar, "Derdimiz millet, memleket ve vatana hizmettir. Sakarya’mız için gayret ve samimiyetle çalışmaya devam edeceğiz. Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana en acilinden başlamak üzere memleketimizin sorunlarını çözmek, hizmet üretmek için gayretle çalışıyoruz. Kimsenin kuşkusu olmasın, milletin her kuruş parası memlekete hizmet için kullanılacaktır. Geleceğin Türkiye’sinde Sakarya’yı en parlak şehirler arasında görmek istiyor ve bunun için hayatın her alanında fark oluşturacak hizmetler ortaya koymaya çalışıyoruz. 2025 yılı bütçesi şehrimize, milletimize hayırlı uğurlu olsun" dedi.

"Sakarya’mıza ve ülkemize hayırlı uğurlu olsun"

Meclis toplantısına başkanlık eden Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, alınan kararların Sakarya’ya hayırlı olmasını dileyerek, "Bugün Büyükşehir Belediyemizin 2025 yılı bütçesi oy birliğiyle kabul edildi. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanımız Yusuf Alemdar başta olmak üzere şehrimiz için çalışan herkese ve katkı sağlayan tüm meclis üyelerimize teşekkür ediyoruz. Sakarya’mıza ve ülkemize hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.