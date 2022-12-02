Sakarya Büyükşehir Belediyesi hentbol takımı teknik ekibi ve sporcular öğrencilerle buluşmaya devam ediyor. Antrenör Mehmet Fatih Işık, “İnşallah Sakarya’da önemli başarıları elde edeceğiz ve buraya bir kupa kazandıracağız” dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi hentbol takımı teknik ekibi ve sporcular öğrencilerle buluşmaya devam ediyor. Antrenör Mehmet Fatih Işık, “İnşallah Sakarya’da önemli başarıları elde edeceğiz ve buraya bir kupa kazandıracağız” dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Hentbol Takımı, öğrencilerle buluşmaya devam ediyor. Son olarak Adapazarı Atatürk Anadolu Lisesi’nde öğrencilerle bir araya gelen teknik heyet ve öğrenciler, hem öğrencilerin sorularını yanıtladı hem de onlarla birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. Programda öğrencilerin sorularını yanıtlayan Baş Antrenör Mehmet Fatih Işık, Sakarya’nın hentbol konusunda çok ileri bir seviyede olduğunu aktararak hafta sonu önemli bir maça çıkacaklarını ve buradan da galibiyet almayı hedeflediklerini aktardı.

Şehre kupa kazandırmayı hedeflediklerini belirten Işık, “Sporcularımızın disiplinli olmaları ve karakteristik özellikleri bizlerin bu takımı oluşturmasında çok etkisi oldu. Oyuncularımız; kendini her koşuldu geliştirmiş, yeteneklerini en üst düzeye çıkarmak adına çaba göstermiş ve bizlere bunu kanıtlayarak buralara gelmişlerdir. Her bir oyuncumuzu sizlerin nezdinde tebrik ediyorum. İnşallah Sakarya’da önemli başarıları elde edeceğiz ve buraya bir kupa kazandıracağız. Hedeflerimiz çok büyük. Sizlerin de bize vereceği destek bu konuda çok önemli. Ben takımım adına sizlere bir kez daha teşekkür ediyorum” dedi.

Öte yandan, hentbola dair her şeyin konuşulduğu etkinliğe Baş Antrenör Mehmet Fatih Işık ve Burçin Albayrak’ın yanı sıra oyunculardan Dusan Medic, Oğulcan Güney, Doğukan Karatay, Kadir Vedat Herseklioğlu, Ramazan Döne katıldı.