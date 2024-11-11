Sakarya Büyükşehir Belediyesi Akademi’de Film Atölyesi dersleri başladı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, film tutkunları ve beyaz perdeye ilgi duyan herkesi tek bir atölyede buluşturdu. Her yıl yoğun ilgiyle karşılanan Film Atölyesi, bu yıl da kapılarını açtı ve ilk ders keyifli bir anlatımla geçti. Ofis Sanat Merkezi’nde (OSM) gerçekleştirilen Film Atölyesi ilk dersini Enver Gülşen verdi. Film sanatının insanlığa olan katkısından bahseden Gülşen, sinemanın insan ruhuyla uyumu ve büyüsünden de bahsetti.

8 hafta sürecek atölye derslerinin katılımcılara katkılarından bahseden Enver Gülşen, “Film sanatı 19. yüzyıl sonralarında buhran ortamında doğmuş bir sanattır. Buhran ortamındaki krizlerin içerisinde hayat bulması benim için çok önemlidir. Film sanatı bana göre eğlenilecek bir serüven değildir. Film sanatı bana göre bir hayat biçimidir. Önümüzdeki haftalarda bol bol film pasajları izleyeceğiz. Hepsi de dünya klasiklerinden önemli yönetmenlerin filmlerinden sahneler. Bu atölyeden büyük bir ihtimalle bir yönetmen olarak çıkmayacaksınız ama hepinizde film sanatı hakkında bir düşünce olgusu oluşacak. Bence film sanatı insanlığın eksik kalan ve unutulmuş olan şeylerin bulunduğu bir sanat dalı olarak düşünüyorum. Her film değerli olmayabilir. Bir filmi her izlediğinizde değişik anlamlar çıkartabilirsiniz. Bu da film sanatının, insan ruhuyla olan müthiş büyüsüdür” diye konuştu.