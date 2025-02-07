Sakarya Büyükşehir Basketbol takımı 15. hafta mücadelesinde 9 Şubat Pazar günü Beylikdüzü Basketbol’u konuk edecek. Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda oynanacak mücadele saat 17.00’da başlayacak.

Türkiye Erkekler Basketbol 2.Ligi’nde mücadele eden Sakarya Büyükşehir Basketbol takımı 15. hafta karşılaşmasında Beylikdüzü Basketbol’u konuk edecek. 9 Şubat Pazar günü Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda oynanacak karşılaşma saat 17.00’da başlayacak. Topladığı 17 puanla ligde beşinci sırada bulunan Büyükşehir’in dev adamları, taraftarı önünde oynayacağı kritik mücadeleye galibiyet hedefiyle çıkacak. Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, tüm sporseverleri takıma destek olmak için Pazar günü tribünde olmaya davet etti.