Bu yıl Erkekler Basketbol 2. Ligi’nde mücadele eden Büyükşehir Basketbol takımı, sezonun ikinci devresine fırtına gibi başladı. İkinci devreye galibiyet serisiyle başlayan dev adamlar cumartesi günü konuk edecekleri Konya mücadelesi için taraftara destek çağrısı yaptı. Başarılı pivot Can Koç, “Taraftarlarımızın desteği bizim için çok önemli. Onların desteğiyle galibiyet serisini devam ettireceğimize inanıyoruz” dedi.

Erkekler Basketbol 2. Ligi’nde mücadele eden Sakarya Büyükşehir Belediyesi Basketbol Takımı, sezonun ikinci yarısına galibiyetlerle başladı. İkinci devrenin ilk mücadelesinde Teşvikiye’yi mağlup eden dev adamlar, geçtiğimiz hafta ise Has Halı Gemlik’i mağlup ederek ligdeki galibiyet sayısını 4’e çıkardı. Galibiyet serisini devam ettirmek isteyen dev adamlar, 25 Ocak Cumartesi günü sahasında Konya Gelişim Basketbol’u ağırlayacak. Hazırlıklarını sürdüren Büyükşehir basketbol, kritik mücadelede taraftarının desteğini arkasından hissetmek istiyor.

Kazanmak için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarından söz eden başarılı kısa forvet Emir Apak, “Takımda çok tecrübeli oyuncularımız var. Şu anki motivasyonumuz, sezon başındaki durumumuzdan çok daha farklı. Şu anda başarı yolundayız ve elimizden gelenin en iyisini yaparak başarılı olacağız" dedi.

Oyun kurucu Serhad Çorumlular ise, “Ligin ikinci yarısına ikide ikiyle başladık. Önümüzdeki maçları da kazanmayı hedefliyoruz. Ayrıca takımımıza çok önemli iki oyuncu katıldı. Daha önce bu oyuncularla birlikte çalışmıştım ve katkılarıyla birlikte hedefimiz, Play-Off serisine katılmak ve ardından şampiyonluk mücadelesine girmek" diye konuştu.

Taraftarın desteği ile galibiyet serisine devam edeceklerini söyleyen başarılı pivot Can Koç, "İkinci yarıya çok iyi başladık. Önümüzde zorlu bir maçımız daha var ve galibiyet serisini sürdürmek istiyoruz. Yükselen grafiğimizin ikinci yarıda devam etmesini umuyoruz. Taraftarlarımızın desteği bizim için çok önemli. Onların desteğiyle galibiyet serisini devam ettireceğimize inanıyoruz. Cumartesi günü oynayacağımız maçta taraftarlarımızı yanımızda görmek istiyoruz” şeklinde konuştu.

Konya mücadelesine mutlak galibiyet parolası ile çıkacaklarını belirten Başantrenör Önder Kaya, “Alınan galibiyetlerle birlikte artık Play-Off yarışının içindeyiz. Takımdaki hava şu an çok iyi. Önümüzde Konya maçı var. Rakibimiz ligde alt sıralarda yer alıyor olabilir ancak onlar buraya her şeylerini vererek gelecekler. Biz de bu maça mutlak galibiyet parolasıyla çıkacağız. Taraftarlarımız harika bir ambiyans oluşturuyor ve üst liglerdeki atmosferi bizlere hissettiriyorlar. Onları sevindirebilmek için elimizden geleni yapacağız” ifadelerini kullandı.