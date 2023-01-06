Sakarya Büyükşehir Belediyesi Geyve Küçük Sanayi Sitesi’nin ulaşım ağını 3 bin ton asfalt kullanarak sil baştan yeniliyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Geyve Küçük Sanayi Sitesi’nin ulaşım ağını 3 bin ton asfalt kullanarak sil baştan yeniliyor.

2022 yılında 505 bin ton asfaltı yollarla buluşturan Büyükşehir, çalışmalarına Geyve’de devam ediyor. 16 ilçe ve şehir merkezine önemli dokunuşlar yapan ekipler, Geyvelilerin uğrak noktası olan oto sanayi sitesine 3 bin ton asfalt kullanarak vatandaşların hizmetine sunulacak. Son haliyle daha güvenli ve kullanışlı hale gelen oto sanayisinde yapılan çalışma sanayi esnafının memnuniyetini kazandı.

Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi’nden yapılan açıklamada, "Sakarya’mızda ulaşımın mevcut imkânlarla maksimum kapasiteye ulaşması için gündüz-gece demeden çalışıyoruz. Asfaltta rekor kırdığımız bir yılın sonunda yeni rekorlar için yeni yıla başladık. Son olarak Geyve Küçük Sanayi Sitesini 3 bin ton asfalt kullanarak yeni yüzüne kavuşturuyoruz. Geyve’ye ve şehrimize hayırlı olsun" ifadelerine yer verildi.