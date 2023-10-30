Sakarya Büyükşehir Akademi’de yeni dönem kayıtları başladı. 8 hafta boyunca 8 farklı alanda gerçekleştirilecek akademiye kayıtlar 8 Kasım Çarşamba günü sona erecek. Dersler ise 13 Kasım Pazartesi günü başlayacak. Kayıtlar www.sakarya.bel.tr adresinden yapılabilecek.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Büyükşehir Akademi’de yeni dönem başlıyor. 2010 yılından bu yana güz ve bahar dönemi olmak üzere yılda iki defa düzenlenen ve Tarihi Alicanlar Konağı ile Orman Park Bilgi Evinin ev sahipliği yapacağı yeni dönem Büyükşehir Akademi’de 30 Ekim Pazartesi günü başlayan güz dönemi kayıtları 8 Kasım Çarşamba gününe kadar devam edecek. 13 Kasım Pazartesi günü başlayacak yeni dönem 8 hafta boyunca 8 farklı branşta gerçekleştirilecek ve kayıtlar www.sakarya.bel.tr adresinden yapılabilecek. Büyükşehir Akademi’de güz dönemi 6 Ocak Cumartesi günü sona erecek.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, “2010 yılından beri güz ve bahar dönemi olmak üzere yılda iki defa düzenlenen Büyükşehir Akademi; şehrimizin kültür hayatında önemli izler bırakmak ve entelektüel gelişimine katkı sunmak amacıyla edebiyat, felsefe, müzik, siyaset gibi alanlarda ülkemizin önde gelen ilim insanlarıyla hemşehrilerimizi buluşturmaktadır. Akademik bir anlayış ve zengin içerikle hazırlanan Büyükşehir Akademi, 2023 Güz Dönemi ile kaldığı yerden devam ediyor” denildi.

Açıklamanın devamında, “Büyükşehir Akademi güz döneminde 8 hafta boyunca 8 farklı alanda dersler gerçekleştirilecek. 13 Kasım Pazartesi günü başlayan yeni dönem kayıtları 8 Kasım Çarşamba günü sona erecek. Başvurular kurumsal internet sayfamız www.sakarya.bel.tr adresinden alınacak. Başvurularda katılımcıların yazılı mülakatları belirleyici olacak ve derse kabul edilenlerin ilanı ise 10 Kasım Cuma günü yine kurumsal internet sayfamız üzerinden yapılacak. Alicanlar Konağı ile Ormanpark Bilgi Evinin ev sahipliği yapacağı Büyükşehir Akademi’ye tüm ilgilileri davet ediyor, hayırlı olmasını diliyoruz” ifadeleri yer aldı.