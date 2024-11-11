Büyükşehir Akademi’de Film Atölyesi dersleri başladı. Film Atölyesi dersinde Enver Gülşen, “Bence film sanatı insanlığın eksik kalan ve unutulmuş olan şeylerin bulunduğu bir sanat dalı olarak düşünüyorum. Bir filmi her izlediğinizde farklı anlamlar çıkartabilirsiniz. Bu da film sanatının, insan ruhuyla olan müthiş büyüsüdür” dedi. Gülşen, ayrıca film sanatının insanlığa olan katkısından bahsetti.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, film tutkunları ve beyaz perdeye ilgi duyan herkesi yine tek bir atölyede buluşturuyor.

İlk ders

Her yıl yoğun ilgiyle karşılanan Film Atölyesi, bu yıl da kapılarını açtı ve ilk ders keyifli bir anlatımla geçti.

Ofis Sanat Merkezi’nde (OSM) gerçekleştirilen Film Atölyesi ilk dersini Enver Gülşen verdi film sanatının insanlığa olan katkısından, sinemanın insan ruhuyla muhteşem uyumu ve büyüsünden bahsetti.

“Film sanatı kriz döneminde doğdu”

Gülşen, “Film sanatı 19. yüzyıl sonralarında buhran ortamında doğmuş bir sanattır. Buhran ortamındaki krizlerin içerisinde hayat bulması benim için çok önemlidir. Film sanatı bana göre eğlenilecek bir serüven değildir. Film sanatı bana göre bir hayat biçimidir” dedi.

“Düşünce olgunuz oluşacak”

8 hafta sürecek atölye derslerinin katılımcılara katkılarından bahseden Enver Gülşen şöyle dedi: “Önümüzdeki haftalarda bol bol film pasajları izleyeceğiz. Hepsi de dünya klasiklerinden önemli yönetmenlerin filmlerinden sahneler. Bu atölyeden büyük bir ihtimalle bir yönetmen olarak çıkmayacaksınız ama hepinizde film sanatı hakkında bir düşünce olgusu oluşacak” diye konuştu.

“Müthiş bir büyü”

Enver Gülşen insan ruhunun film sanatıyla ahengini anlatırken, “Bence film sanatı insanlığın eksik kalan ve unutulmuş olan şeylerin bulunduğu bir sanat dalı olarak düşünüyorum. Her film değerli olmayabilir. Bir filmi her izlediğinizde değişik anlamlar çıkartabilirsiniz. Bu da film sanatının, insan ruhuyla olan müthiş büyüsüdür” dedi.

Kayıtların sona erdiği Film Atölyesi’nde 8 hafta boyunca sinema üzerine uzun bir yolculuğa çıkılacak.

