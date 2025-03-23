Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Büyükşehir Akademi, yeni dönemiyle kültür ve sanatseverleri bir araya getirmeye hazırlanıyor. Akademi, bu yıl da katılımcılarına dolu dolu bir eğitim deneyimi sunacak.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Akademi’debahar dönemi başlıyor. Mesnevi, edebi, tarihi, felsefi ve sinema tarihine dair okumaların alanında uzman kişiler tarafından sunulacağı akademi eğitimlerine kayıtlar 24 Mart Pazartesi günü başlayacak. Kayıtların sonucu 4 Nisan’da, 8 hafta sürecek akademi dersleri ise 7 Nisan’da başlayacak. Akademiye kayıtlar www.sakarya.bel.tr adresi üzerinden yapabilecek.

DERSLER 7 NİSAN’DA BAŞLAYACAK

Büyükşehir Akademi, yeni döneminde 6 farklı başlık altında katılımcıları bekliyor.8 hafta boyunca gerçekleştirilecek atölye derslerine kayıtlar, 24 Mart Pazartesi günü saat 09.00’da başlayacak ve 4 Nisan Cuma günü sona erecek.

Akademide bahar döneminde mesneviden, hüsnü aşk okumalarına, mimariden, felsefeden ve sinemadan esintiler görülecek.

Kesin sonuçların 4 Nisan’da açıklanacağı akademiye başvurular, www.sakarya.bel.tr adresinden yapılabilecek. Akademi’de dersler ise 7 Nisan Pazartesi günü başlayacak.

6 FARKLI ATÖLYE, 8 HAFTALIK EĞİTİM

Konuyla ilgili olarak Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Büyükşehir Akademi’nin yeni döneminde, alanında uzman isimlerin katılımıyla kültür ve sanatseverlerle buluşacağız. 8 hafta boyunca sürecek eğitimler için başvurular 24 Mart Pazartesi günü başlayacak ve 1 Nisan’da sona erecektir. Başvurular www.sakarya.bel.tr adresinden alınacaktır. Katılımcıların duyurusu ise 4 Nisan Cuma günü yine internet sitemiz üzerinden yapılacaktır. Ofis Sanat Merkezi ve Faik Baysal Kütüphanesi’nin ev sahipliği yapacağı Büyükşehir Akademi, tüm ilgilileri bekliyor ve yeni dönemin verimli geçmesini temenni ediyoruz” ifadelerine yer verildi.

BÜYÜKŞEHİR AKADEMİ ATÖLYELERİ ŞU ŞEKİLDE;

Ders: Mesnevi Okumaları

Katılımcı: Prof. Dr. Sezai Küçük

Her Pazartesi 19.00 | Ofis Sanat Merkezi

Ders: Hüsn ü Aşk Okumaları

Katılımcı: Ercan Yılmaz

Her Salı 19.00 | Faik Baysal Kütüphanesi

Ders: Mimarlığın İz ve İşaretleri: Süreklilik ve Yorum

Katılımcı: Celaleddin Çelik

Her Çarşamba 19.00 | Ofis Sanat Merkezi

Ders: Yedi Bilgelik Okulu: Felsefe Atölyesi

Katılımcı: Doç. Dr. Enis Doko

Her Perşembe 19.00 | Ofis Sanat Merkezi

Ders: Tarih Atölyesi: Kurucu Değerler

Katılımcı: Prof. Dr. Haşim Şahin

Her Perşembe 19.00 | Faik Baysal Kütüphanesi

Ders: Dünya Sinema Tarihi Atölyesi

Katılımcı: Doğuşcan Göker

Her Cuma 19.00 | Ofis Sanat Merkezi