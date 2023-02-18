Ülkeyi yasa boğan iki büyük depremin hemen ardından yaraları sarmak için 508 personel ve 256 araçla birlikte bölgeye giden Başkan Ekrem Yüce, Büyükşehir olarak Adıyaman’da 400 adetlik konteyner kent kuracaklarını açıklayarak, “Yaraları sarmak için tüm imkanlarımızı seferber ettik” dedi.

Ülkeyi yasa boğan iki büyük depremin hemen ardından yaraları sarmak için 508 personel ve 256 araçla birlikte bölgeye giden Başkan Ekrem Yüce, Büyükşehir olarak Adıyaman’da 400 adetlik konteyner kent kuracaklarını açıklayarak, “Yaraları sarmak için tüm imkanlarımızı seferber ettik” dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremde yıkımı yaşayan şehirlerde yaraları sarmak için ilk günden bu yana mücadele ediyor. ‘Eniyibizanlarız’ diyerek seferberlik çağrısı yapan ve bölgede 508 personel, 256 araçla ilk andan beri büyük fedakarlıkla çalışan Başkan Ekrem Yüce, afetzedelere yeni yaşam alanlarının kurulması için kolları sıvadı.

Kahramanmaraş, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep gibi şehirleri tek tek ziyaret eden Yüce, eksiklerin tespiti için çalışıyor. Büyükşehir’in yardım kampanyasıyla 150’den fazla yardım tırının ulaştığı deprem bölgesinde şimdi ise konteyner kent projesine başlanıyor. Adıyaman Altınşehir Mahallesi’nde incelemelerde bulunan Yüce ve Büyükşehir bürokratları kurulumun yapılacağı araziyi belirledi. Büyükşehir Belediyesi’nin iş makinaları arazi üzerinde kurulum öncesi hazırlık çalışmasına başladı. Hafta sonu arazinin hazır hale getirileceği ve yeni haftadan itibaren montaj işleminin başlayacağı bildirildi. Büyükşehir ekipleri şu anda bu alanda altyapı işlemlerini gerçekleştiriyor.

İçme suyu, atık su ve kanalizasyon altyapısı bizzat Büyükşehir tarafından süratle inşa ediliyor. Genel sekreter yardımcılarıyla alanı ziyaret eden Yüce, 350 tanesi konaklama ve 50 tanesi sosyal alan olmak üzere toplamda 400 konteynerle 2 bin 500 kişiyi ağırlayacak bir yaşam alanı kuracaklarını söyledi. Edinilen son bilgiye göre barınma amacıyla kurulacak 350 konteynerin barınma ihtiyacını karşılayacak şekilde donatılacağı, sosyal ihtiyaçlar için kurulacak 50 konteynerle ise mescit, sağlık ocağı, kreş, market, çocuk oyun grupları gibi alanlar kurulacağı belirtildi. Konteyner kentte 1 yıl boyunca tüm yaşam ihtiyaç ürünleri ve 3 öğün yemek hizmeti verileceği ifade edildi.

“Yaralara merhem olacağız”

Büyükşehir olarak tüm imkanları seferber ederek yaraları sarmak için çalıştıklarını söyleyen Başkan Yüce, “Gayretimiz ve derdimiz yaralara merhem olmak. ‘Eniyibizanlarız’ diyoruz çünkü aynı durumu biz de yaşadık. 17 Ağustos 1999 gecesinde evimiz, barkımız yıkıldı. Onların yaşadığını en iyi hisseden şehir olarak 1 milyon tek yürek olduk. Tüm şehirleri gezdik, ihtiyaçları belirledik. Şimdi Adıyaman’da kuracağımız konteyner kentle 2 bin 500 kişiye yuva olmak istiyoruz. Pazartesi gününden itibaren kuruluma başlıyoruz. Konteynerlere ulaşmamızda bize destek olan iş dünyasına şükranlarımı sunuyorum” şeklinde konuştu.