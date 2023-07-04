Sakarya Büyükşehir Belediyesi, yaz aylarının gelmesiyle birlikte artan haşere, sinek ve zararlı vektörlerle olan mücadeleyi aralıksız olarak sürdürüyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, sıcakların artmasıyla birlikte oluşan haşere, sinek ve zararlı vektörlerle mücadeleyi aralıksız olarak sürdürüyor. İnsanlarda hastalık oluşturabilecek, çevreye ve ürünlere zarar veren mikroorganizmalara karşı yürütülen ilaçlama çalışmaları, 16 ilçenin tamamında devam ediyor. Yıl boyunca devam edecek olan çalışmalarda 9 ekip ve 28 görevli yer alıyor.