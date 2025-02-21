Sakarya’daki kar yağışı sebebiyle kentin dört bir yanı beyaz örtüyle kaplandı. Ekipler gece gündüz nöbet tutarak yolları açık tutuyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehirde muhtemel kar yağışı öncesi tüm hazırlıklarını tamamladı. Şehirde kar yağışının başlamasıyla birlikte ekipler, karın düştüğü ilk andan itibaren hummalı şekilde karla mücadele çalışması yürütüyor. Gece saatlerinden bu yana etkisini artıran kar yağışı, şehri adeta kartpostala dönüştürdü. 2 gün boyunca sürmesi beklenen yağışa ilişkin belediye, vatandaşları uyararak yardıma ihtiyaç duymaları halinde kendilerine ulaşmaları çağrısında bulundu.