Sakarya Büyükşehir Basketbol Takımı, Erkekler Basketbol 2. Ligi’nin ilk yarısını seyircisi önündekapatacak. 21 Aralık Cumartesi günü Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda Eskişehir Birey Koleji’ni ağırlayacak Büyükşehir’in dev adamları mutlak galibiyeti hedefliyor.SAKARYA (İGFA) - Erkekler Basketbol 2. Ligi’nde mücadele eden Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol Takımı, ilk yarının son karşılaşmasında Eskişehir Birey Koleji’ni konuk edecek.

Girişler ücretsiz

21Aralık Cumartesi günü Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda oynanacak karşılaşma saat 17.00’da başlayacak. Girişler taraftara ücretsiz olacak ve karşılaşma öncesi sporseverlere atkı dağıtılacak.

Salona davet

Son maçında Bornova deplasmanından galibiyetle dönen Büyükşehir’in dev adamları sezonun ilk yarısını galibiyetle bitirmek için parkeye çıkacak.

Basketbol severlere çağrıda bulunan Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü’nden yapılan açıklamada, tüm Sakaryalı sporseverleri dev adamlara destek için tribüne davet etti.