Meteorolojik uyarıların üç gün boyunca kar alarmı verdiği Sakarya’da, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar tüm birimlerle koordinasyon toplantısı gerçekleştirdi.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre şehir genelinde üç gün sürmesi beklenen yoğun kar yağışı öncesinde tüm birimleriyle AKOM’da koordinasyon toplantısı düzenledi.

Toplantıya Genel Sekreter Yardımcısı Aslan Yılmaz, Özel Kalem Müdürü Murat Yıldırım, Fen İşleri, Ulaşım, Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon, Park ve Bahçeler, Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanları, SASKİ bürokratları ile sorumlu müdürler ve şefler katıldı.

Şehir merkezi ve kırsal mahallelerde karla mücadele çalışmalarını 7/24 anlayışıyla sürdüren Büyükşehir, tüm çalışmaların tek elden koordine edilerek yönetilmesi, vatandaşların olumsuz hava koşullarından en az düzeyde etkilenmesi için harekete geçti. Başkan Alemdar, tüm tedbirlerin titizlikle alınması için her bir birim yöneticisine talimat verdi.

Vatandaşların kar yağışının etkili olması beklenen 3 günlük sürede mağdur olmaması için tüm senaryoları ele aldıklarını belirten Başkan Alemdar, “Meteoroloji Genel Müdürlüğü her gün uyarılarınıyapıyor. Bu uyarıları dikkate alarak, bu şehir hepimizin diyerek, sürekli kontak halinde olarak ekipçe olası durumlara anında müdahale edeceğiz. Meteorolojik uyarılar sonlana kadar tüm gücümüzle 7/24 sahada olacağız. Ekipman, araç ve iş gücümüz var. Yeter ki vatandaşımız mağdur olmasın diyecek, her ilçede, mahallede ve sokakta ekiplerimizle yanlarında olacağız” dedi.

Büyükşehir Belediyesi tüm birimleri kar yağışı sona erene kadar teyakkuzda olacak. Yol Bakım, 40 araç ve tam teşekküllü 80 personelle kırsal kesimlerde ve şehir merkezlerinde yol açma, tuzlama çalışmaları gerçekleştirecek.