Sakarya halkı, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 7’nci sene-i devriyesinde Büyükşehir Belediyesi ve Sakarya Valiliği’nin anma programında Demokrasi Meydanı’nda tek yürek oldu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve Sakarya Valiliği, 15 Temmuz Darbe Girişimi’nin 7’nci yıldönümünde Demokrasi Meydanı’nda bir anma programı düzenledi. 7 yıl önce bugün, hain kalkışmanın karşısında dimdik duran ve ortaya koyduğu iradeyle destan yazan Sakarya halkı, meydanda Türk bayraklarıyla yeniden tek yürek oldu. Sakarya’da o gece yaşananlar film gösterimleriyle hatırlandı. İstiklal Marşı ile başlayan programda kahraman şehitler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Eller şehitlere yapılan dualar için açıldı. Kur’an-ı Kerim tilavetinden sonra söz alan Yüce, Sakarya halkının o gece tanklara, toplara, uçaklara karşı vücudunu siper ettiğini belirtti. Yüce, “Bu vatan için, bayrak için hiç düşünmeden kendilerini siper eden, bu yolda şehit olan kahramanlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Ülkemiz tarih boyunca daima türlü badirelerin içindeydi. İçinde bulunduğumuz dönemde de ülkemiz hem içerde hem de dışarıda büyük bir mücadele veriyor. Bunun en yakın örneği; tekrar yaşamamak için dua ettiğimiz 15 Temmuz gecesidir. Milletimiz yenilmez olduğunu 15 Temmuz 2016 gecesi şanlı bir direnişle dünyaya bir kez daha ispat etmiştir. O gece ülkemizin içine sızan hainlerin bizlere doğrulttuğu ne tank, ne top, ne tüfek, ne uçak milletimizi durduramadı. Üstelik bunu başaran; top tüfeğe karşı sadece kefenlerini giyerek ölüme yürüyen milletimizdir. Bunun en büyük sebebi imanımızdan gelen vatan sevgisidir” dedi.

"Bu mücadele hak ile batılın mücadelesidir"

Başkan Yüce, toplumun her kesiminin darbeye karşı durduğuna vurgu yaparak, “Bu sevgi, bu şuur; dinimizden, tarihimizden, ecdadımızdan ve medeniyetimizden gelmektedir. 15 Temmuz günü gördük ki; toplumumuzun her kademesinden insan bu hainlere karşı mücadele verdi. Hainlerin ellerindeki silahlara rağmen mağlup olduklarını, kaçtıklarını gördük. Bu mücadele el ele ve sırt sırta verenlerin mücadelesidir. Bu mücadele hak ile batılın mücadelesidir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın üstün liderliği; kadınıyla erkeğiyle, yaşlısıyla genciyle, milli ve manevi değerlere yaslanarak tek vücut olan kahraman milletimizin mücadelesidir” diye konuştu.

“Asil bir milletin evlatlarıyız”

Vali Çetin Oktay Kaldırım, "Gerek Sakarya’da gerekse ülkemizin her köşesinde 15 Temmuz’u anıyoruz. Bu aziz millet nice kahramanlıklar ortaya koyarak ülkemizi bugünlere getirdi. Var olduğu günden beri nice badireler atlatmış asil bir milletin evlatlarıyız. Hiçbir zaman bağımsızlığından ödün vermemiş şanlı bir ecdadın, en zor zamanlarında insanlığa el uzatmış şanlı ve şerefli bir milletin evlatlarıyız. Vazifemizi bihakkın yerine getirmek için çok çalışmamız gerekiyor. Sakarya 15 Temmuz’da büyük bir kahramanlık gösteren en önemli illerden birisi oldu" şeklinde konuştu.

Öte yandan programa Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, AK Parti Milletvekili Ali İnci, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Özkan Seyrek, Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Osman Köse, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, İl Müftüsü Mehmet Aşık, Sakarya Barosu Başkanı İlknur Ebiz Yıldız, 15 Temmuz Şehit ve Gazileri Derneği Başkanı Muhammet Ensar Özensel, 15 Temmuz gazileri, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.